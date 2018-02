Die Abneigung gegen die New England Patriots bringt alle zusammen. Egal, ob Demokraten oder Republikaner: Alle wollen Außenseiter Philadelphia siegen sehen.

Der Super Bowl vom vergangenen Jahr in Houston ist vielen noch gut in Erinnerung. Die New England Patriots lagen gegen die Atlanta Falcons weit zurück, legten in der zweiten Halbzeit eine unglaubliche Aufholjagd hin und gewannen den Super Bowl. Deren Fans feierten die Nacht in der texanischen Stadt durch. "Ich bin froh, wenn die endlich weg sind", sagte eine Mitarbeiterin von dem Mietwagenverleih im schönen texanisch-rollenden Englisch. "Diese Yankees".

Die Szene fasst gut die Meinung zusammen, die nicht nur in den Südstaaten viele Amerikaner hegen. Keiner mag die Patriots. Und jetzt sind sie schon wieder im Super Bowl, treten am kommenden Sonntag in Minneapolis, Minnesota, gegen die Philadelphia Eagles an. Schon zum achten Mal nehmen sie seit 2002 am Finale der Football-Meisterschaft teil, immer mit Trainer Bill Belichick sowie Quarterback und Schlüsselspieler Tom Brady. "Ewig grüßt das Murmeltier", schreibt die Zeitung "USA Today".

Anders als beim Fußball in der Bundesliga oder Premier League ist es beim amerikanischen Football keineswegs üblich, dass immer die gleichen Mannschaften den Sport dominieren. Dafür gibt es in der Saison zu wenige Spiele, auch durch die Playoffs spielen Glück und Zufall eine größere Rolle. Zudem sind die Transfers der Spieler ...

