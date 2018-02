Ob Condor, Tuifly, Easyjet, Ryanair oder Eurowings - die Fluggesellschaften weiten ihr Angebot mächtig aus. Was das für Reisende bedeutet.

Einen ersten Vorgeschmack auf den Preiskampf der Billig-Airlines bekamen Reisende im Lauf der Woche: Da lockte die Lufthansa-Tochter Eurowings mit 25 Prozent Preisnachlass auf rund 30.000 Flüge. Eine gewaltige Rabattaktion, die wohl nicht die einzige bleiben wird. Denn um den Urlauber und Privatreisende aus Deutschland und Europa ist ein regelrechter Wettkampf entbrannt.

Er wird vor allem durch zwei Entwicklungen getrieben. Zum einen sind da die Insolvenzen von Air Berlin und der britischen Monarch. Gerade Air Berlin war eine bei Touristen und Reiseveranstaltern sehr beliebte Urlaubs-Airline. Das Aus hat Lücken hinterlassen, nun wollen die anderen Anbieter davon profitieren. Zum anderen steigt die Nachfrage nach Urlaubsflügen insgesamt. Ziele wie etwa Mallorca erleben derzeit einen nie dagewesenen Boom.

Die Folge: Die Fluggesellschaften stocken ihre Kapazitäten auf. So gab der britische Billiganbieter Easyjet seine Pläne für den bevorstehenden Sommer in Deutschland bekannt. Allein ab dem Flughafen Berlin-Tegel sollen die orangefarbenen Flieger 23 neue Strecken anfliegen. Damit fliegt Easyjet von der Hauptstadt aus künftig 42 Destinationen an, davon fünf Flughäfen in Deutschland. Darüber hinaus will Easyjet auch die Flugfrequenz auf den bestehenden Strecken erhöhen.

Seit der Übernahme von Start- und Landerechten sowie Crewmitgliedern und Maschinen von Air Berlin haben sich die Briten ambitionierte Ziele für den deutschen Markt gesetzt: ...

