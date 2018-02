Liebe Leser,

die Siemens-Aktie verliert in dieser Woche deutlich an Wert. Am Freitagmittag steht ein Minus von 5,80 % zu Buche. Charttechnisch betrachte notiert der Wert allerdings weiterhin oberhalb der beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte. Der 100-Wochen-Durchschnitt verläuft aktuell bei 111,50 Euro je Aktie und stellt in diesem Bereich die erste charttechnische Unterstützung dar, sollte der Kurs weiter fallen. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft aktuell bei 102,20 Euro je Aktie.

