Der Name Deutsche(r) kommt im herrschenden politischen Diskurs kaum mehr vor (vgl. Tichys Einblick 22.7.2017: "Deutschland - Raum ohne Volk"). Deutschland ist, sprachlich gesehen, bewohnt vom Volk der Menschen, kurz: Menschland. Seit neuestem treten in den Mainstream-Medien aber wieder "Deutsche" auf - in einem besonderen Kontext.

Der Beitrag Wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...