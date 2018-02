Liebe Leser,

die Novo Nordisk-Aktie hat sich am Freitag wacker über der 200-Tagelinie halten können, nachdem es am Tag davor noch deutlich abwärts gegangen war. An der Heimatbörse ist so eine deutliche Kurslücke entstanden, die in den nächsten Wochen wieder geschlossen werden sollte. Wichtig ist aber jetzt erst einmal, dass sich der Kurs der Aktie stabilisiert und die 200-Tagelinie nicht signifikant unterschritten wird.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Relative Stärke Index im ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...