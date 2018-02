Syrischen Flüchtlingen droht laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch willkürlicher Beschuss und Beschimpfungen, wenn sie versuchen über die türkische Grenze zu fliehen.

Türkische Sicherheitskräfte schießen nach Angaben von Menschenrechtlern an der syrischen Grenze willkürlich auf Flüchtlinge, die in der Türkei Asyl suchen wollen. "Syrer, die auf der Suche nach Sicherheit und Asyl zur türkischen Grenze fliehen, werden mit Kugeln und Beschimpfungen zur Umkehr gezwungen", kritisierte die stellvertretende Direktorin von Human Rights Watch im Nahen Osten, Lama Fakih, am Samstag. Immer mehr Syrer seien vor den heftigen Kämpfe in der Provinz Idlib auf der Flucht. Allein zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar hätten nach UN-Angaben knapp ...

