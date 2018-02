Rebellen in Syrien schossen russisches Flugzeug abBeirut - In der nordsyrischen Provinz Idlib haben Rebellen am Samstag nach Angaben von Aktivisten ein russisches Flugzeug abgeschossen. Der Pilot wurde nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums getötet. Das meldete die Nachrichtenagentur Tass am Samstagabend. ...

