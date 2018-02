In Deutschland und Frankreich haben tausende Menschen gegen die türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert - darunter auch viele Kurden. Laut Angaben der Polizei blieb zunächst alles friedlich.

Tausende Menschen haben am Samstag in vielen deutschen Großstädten und auch in Frankreich gegen die türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert. Allein in Stuttgart sprach die Polizei von 5000 Teilnehmern, darunter waren viele Kurden. In Hamburg waren es demnach 1700 Menschen. Dort hatten kurdische, türkische und deutsche Organisationen zu dem Protest aufgerufen und ein Ende der ...

