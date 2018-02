AT&S hat am Dienstagabend erneut sehr gute Quartalszahlen veröffentlicht. So stiegen im dritten Quartal 2017/18 (Oktober - Dezember 2017) die Umsätze um 22,6% auf 280,2 Mio. €, das EBITDA verbesserte sich um 71,9%, sodass sich die EBITDA-Marge nach bereits sehr guten 26,1% im zweiten Quartal nochmals auf 30,7% verbesserte. Nach 9 Monaten stand ein Umatzplus von 24,5% sowie eine Steigerung beim EBITDA von 86,4% (24,8% EBITDA-Marge zu Buche. Während der Umsatz im Rahmen meiner Erwartungen lag (LSe: 286,0), übertraf das EBITDA diese deutlich (LSe: 71,5). Hintergrund dieses starken Wachstums war erneut das Segment Devices und Substrates mit einem Wachstum von 34,4% im dritten Quartal und 37,0% in den ersten neun Monaten.



Erfahren Sie mehr zur AT&S und der aktuellen Entwicklung im neuesten Newsletter: Download