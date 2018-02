US-Präsident Trump meint, dass das Memorandum ein Beweis seiner Unschuld ist. Doch die "Hexenjagd" geht weiter, beschwert sich der Republikaner.

US-Präsident Donald Trump sieht sich durch das am Freitag veröffentlichte umstrittene Memorandum in den Russland-Ermittlungen entlastet. Es "rehabilitiert mich völlig", twitterte der US-Präsident am Samstag und beklagte: "Aber die Hexenjagd geht weiter und weiter." Es habe weder eine Zusammenarbeit mit Russland oder eine Rechtsbehinderung gegeben, fügte er hinzu.

"Großartige Beschäftigungszahlen und schließlich, nach vielen Jahren, steigende Löhne - und niemand spricht darüber. Nur Russland, Russland, Russland," beschwerte sich Trump per Lieblingssprachrohr. Er bekräftigte erneut, wie auch in einem Tweet ein paar Stunden zuvor, dass es keine geheimen Absprachen zwischen dem Trump-Team und dem Kreml gab.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...