Zwei Catwalk-Trainer für Heidi Klums Mädchen: In der 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" arbeiten Male Model Papis Loveday (41, München) und die Choreografin und Tänzerin Nikeata Thompson (37, Berlin) an den Laufsteg-Qualitäten der Nachwuchsmodels. Papis Loveday (Team schwarz, Thomas Hayo): "Ich finde es toll, wenn Nachwuchsmodels mutig und spontan sind. Diese Eigenschaften sind im Model-Business besonders wichtig und verschaffen den Mädchen so bereits einen großen Vorsprung." Nikeata Thompson (Team weiß, Michael Michalsky): "Ich möchte, dass die Mädchen aus sich selbst herauskommen und zeigen, was in ihnen steckt. Deshalb lege ich bei meinem Coaching viel Wert darauf, den Models ihre Stärken und Schwächen klar aufzuzeigen und sie zu ermutigen, über sich hinauszuwachsen." Zur GNTM-Preview am 6. Februar laufen die beiden Catwalk-Trainer als Special Guests über den Roten Teppich im Zoo Palast.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab 8. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



Karten für die GNTM-Preview am Dienstag, 6. Februar, im Berliner Zoopalast bekommen Sie hier: http://bit.ly/GNTMPreview_Berlin



