Der Verkauf der HSH Nordbank steht kurz vor dem Abschluss, der gebotene Kaufpreis ist höher als erwartet. Trotzdem bleiben Zweifel. Vor allem die Hafenwirtschaft fürchtet große Einschnitte.

Es ist eins der spannendsten Experimente der Bankenwelt, welches gerade in Hamburg exerziert wird: die Privatisierung einer Landesbank. Bis Ende Februar muss die HSH Nordbank verkauft werden, sonst wird sie auf Geheiß der EU-Kommission abgewickelt. Und während lange bezweifelt wurde, ob sich für die Bank überhaupt ein Käufer finden wird, deuten nun alle Zeichen darauf hin, dass der Deal gelingt. "Die Verträge werden in Kürze finalisiert", heißt es im Umfeld der EU-Kommission. Ein Bieterduo aus den US-Finanzinvestoren Cerberus und J. C. Flowers sei bereit über eine Milliarde Euro für die Landesbank zu bezahlen.

Käme das so, wäre das deutlich mehr als der ursprünglich mal als einzig denkbarer Kaufpreis kolportierte eine Euro. Trotzdem will sich im Norden bisher keine rechte Euphorie einstellen. Während die einen sich danach sehnen, dass der Verkauf endlich in Stein gemeißelt wird, warnen Kritiker davor, sich zu früh für eine Lösung zu entscheiden. Und die Hafenwirtschaft? Die fürchtet schon jetzt um ihre zukünftige Finanzierung.

Für die bisherigen HSH-Eigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein könnte der Verkauf trotz des hohen Gebots ein schlechtes Geschäft werden, monieren Insider. Die Länder hätten noch hohe Forderungen an die Bank, auf denen ...

