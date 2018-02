Tesla AG: längst noch kein Grund zur Freude!

In meiner Betrachtung vom 02. November´17 (oberer Chart) hatte ich für Tesla ein eher eingetrübtes Bild gezeichnet. Demnach sollte sich nach einer kleinen Erholungsphase, bis ca. 290 €, die Aktie wieder in den seit Mitte 2017 laufenden Trend einfügen. Die kleine aufwärtsgerichtete Korrektur hat sich exakt so eingestellt und mit einem Anstieg bis 295 €, am 23.01.18, hat Tesla die Prognose sowohl in Kurs und Zeit, wie das unterhalb liegende Zeitlineal es zeigt, erfüllt.

Aufgrund des Charakters der kleinen Erholung (x) kein ein weiteres signifikantes Ansteigen der Aktie ausgeschlossen werden. Vielmehr ist diese kleine Korrektur als abgeschlossen anzusehen, sodaß bereits an den kommenden Tagen erheblicher Druck auf den Kurs ausgeübt wird.

Dabei wird diese Bewegung sehr dynamisch und zunächst bis zur Unterstützung bei 251 € (0.62 Retracement) verlaufen. Von diesem Niveau aus wird sich eine sehr kleine, wiederum nicht weiter bedeutende, Korrektur einstellen. Im weiteren Verlauf des Abwärtstrends, welcher sich hier als Welle (2) darstellt, fällt Tesla bis zum 1.00 Retracement bei aktuell 228 €.

Der Abstieg bis zur 0.76-Linie liegt noch in weiterer Ferne und stellt zudem keine Notwendigkeit dar. Das Zeitlineal gibt hierfür den Mitte des Jahres an. Doch erfährt diese Lesart, durch die auf gleichem Niveau liegende untere Trendkanallinie, zusätzliche Bestärkung. Wesentlich tiefer verläuft die Talfahrt allerdings nicht.

Nach Abschluß der Korrektur wird sich wieder ein Aufwärtstrend den Weg bahnen, in dessen Verlauf Tesla zu neuen Höhen steigen wird. Ein Kaufsignal ist derzeit nicht in Sichtweite und wird, aller Voraussicht nach, noch längere Zeit auf sich warten lassen.

Henrik Becker