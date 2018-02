STUTTGART/LEIPZIG (dpa-AFX) - Porsche-Vorstandschef Oliver Blume sieht im Rennen um die Produktion künftiger Elektroauto-Generationen gute Chancen für den Standort Leipzig. "Für Porsche naheliegend ist natürlich Leipzig", sagte Blume der Deutschen Presse-Agentur. "Unser Werk in Leipzig wird sich im konzerninternen Wettbewerb in der nächsten Zeit auch für zukünftige Elektro-Projekte bewerben."

Der erste reine Elektro-Porsche, der Mission E, wird am Stammsitz des Sportwagenbauers in Stuttgart-Zuffenhausen produziert. Dort hatten zur Finanzierung des Projekts alle Mitarbeiter auf Teile einer Tariferhöhung verzichtet. "In Leipzig planen wir ein ähnliches Zukunftspaket wie in Zuffenhausen", sagte Blume. "Ich denke, das Paket ist sehr attraktiv."

Porsche stockt die Investitionen in die Elektromobilität von bisher drei auf sechs Milliarden Euro bis 2022 auf. Denkbar wäre in Leipzig etwa die Produktion einer elektrischen Variante des kleinen Geländewagens Macan./eni/DP/men

