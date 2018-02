Liebe Leser,

Volkswagen bleibt auf dem Weg nach oben! Dies ist die feste Überzeugung charttechnischer Analysten, die den Wert in einem Aufwärtstrend verorten. Die Notierungen sind ohnehin schon seit längerem entlang einer starken Aufwärtstrendgeraden nach oben geklettert und erst am Freitag im Zuge der allgemeinen Marktschwäche etwas zurückgekommen. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung rücken auf dem Weg zur 200-Euro-Marke nun diverse Tops in den Fokus. Gelingt der Anstieg auf über 200 Euro, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...