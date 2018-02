PYEONGCHANG/SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea will eine hohe Delegation unter Leitung des protokollarischen Staatsoberhaupts des Landes Kim Yong Nam zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang schicken. Nordkorea habe Südkorea darüber informiert, dass Kim, der Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung ist, vom 9. bis zum 11. Februar an der Spitze einer dreiköpfigen Delegation anreisen werde, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Sonntag mit. Beide Koreas hatten sich seit Anfang des Jahres wieder angenähert. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte unter anderem zugesagt, neben Athleten auch eine Regierungsdelegation nach Pyeongchang zu entsenden. Die Winterspiele beginnen am Freitag./dg/DP/men

AXC0033 2018-02-04/17:22