Liebe Leser,

die Aktie von Evotec hat in der abgelaufenen Woche deutlich an Terrain verloren. Der Wert musste einen Abschlag von mehr als 8 % hinnehmen, meinen die Charttechniker und attestieren der Aktie eine schwierige Phase. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, es könne immer noch zu einem Aufwärtsausbruch Richtung 18 Euro kommen. Vielleicht sind sogar 20 Euro das mögliche Kursziel, heißt es. Im Detail: Der Markt schwächelte an sich bereits. In diesem Umfeld hielt auch die gute Stimmung ... (Frank Holbaum)

