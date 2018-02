Immobilien sind hierzulande begehrt. Chinesische Investoren suchen Alternativen und drängen ebenfalls auf den heimischen Markt.

172 Meter hoch, weiter Blick über die Stadt, Concierge, Dachgarten und Sonnendeck: An der Frankfurter Messe wächst ein Wohnturm, der ganz nach dem Geschmack reicher Investoren ist. Der "Grand Tower" soll Deutschlands höchstes Wohngebäude werden - und Maßstäbe in Sachen Luxus setzen. Zwar stehen erst einige Stockwerke im Rohbau, doch fast alle Wohnungen sind schon vermarktet. Zugeschlagen haben vor allem ausländische Käufer, verkündete der Immobilienspezialist JLL Residential jüngst, allen voran aus Asien.

Deutschlands angespannter Wohnungsmarkt bekommt zusätzlichen Druck von vermögenden Kunden aus aller Welt. Bei Immobiliendeals jenseits der zehn Millionen Euro stammte 2017 mehr als jeder zweite Euro von ausländischen Kapitalgebern, zeigt eine Studie des Verbands deutscher Pfandbriefbanken. Insgesamt flossen über 59 Milliarden in Gebäude hierzulande - fast drei mal so viel wie 2010.

Für internationale Immobilien-Investoren ist die Bundesrepublik ein Eldorado: Sie steht für Rechtssicherheit, politische Stabilität und eine starke Wirtschaft - ein scheinbar sicherer Hafen in turbulenten Zeiten um Brexit, Trump und Co. "Für ausländische Käufer gibt es nichts Besseres als den deutschen Mieter, der zuverlässig zahlt", sagt Lukas Siebenkotten, Chef des Mieterbunds. Die niedrigen Zinsen, die Großanleger in Immobilien drängen, tun ihr Übriges.

Unter den Käufern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...