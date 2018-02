Der Technologiekonzern Mobile Mini Inc. (ISIN: US60740F1057, NASDAQ: MINI) zahlt am 14. März 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 25 Cents an die Aktionäre aus. Record date ist der 28. Februar 2018. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 10,1 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet wird insgesamt 1 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...