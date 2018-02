Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. In der Aktie des Startup-Brutkastens stecke auch nach zuletzt gutem Lauf noch viel Potenzial, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig dürften weitere realisierte Gewinne, zum Beispiel durch Börsengänge von Beteiligungen, den Wert nach oben treiben./tih/zb Datum der Analyse: 02.02.2018

