Russland sieht in unsicheren Zeiten Gold als sicheren Hafen an, denn die russische Regierung hat zwei Drittel des gesamten im Land abgebauten Goldes aufgekauft. Auch von den lokalen Banken wurde das gelbe Metall gekauft. Die Banken geben den Bergbauunternehmen Kredite, die diese in Form von Gold wieder zurückgeben. Dann wird es von den Banken an die Zentralbank verkauft. So kauften russische Banken in 2017 205.155 Tonnen Gold, damit 4,7 Prozent mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...