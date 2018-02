Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main (pta006/05.02.2018/07:45) - Liebe Aktionäre,



Ich möchte Ihnen heute ein Update zur aktuellen Unternehmensentwicklung der Fritz Nols AG geben.



1) Aeternumcoin 2) Da Vinci Fonds 3) weitere Pläne



1) Erfolgreicher Start von Aeternumcoin - 2,5 Millionen Euro in den ersten 4 Wochen eingesammelt



Nach unserer Ankündigung Ende Dezember im Jahr 2018 in das Geschäftsfeld Kryptowährungen einzusteigen, freuen wir uns nun, Ihnen über den erfolgreichen Start unseres ersten Kryptobörsengangs, dem Aeternumcoin (www.aeternumcoin.com), zu berichten. Bereits während der Vorverkaufsphase konnten über 2,5m Euro eingesammelt werden, sowie rund 1.000 Mining-Rigs im Wert von 6m Euro verkauft werden. Aeternumcoin plant durch das ICO, welches im März 2018 offiziell startet, bis zu 100 Millionen Euro einzunehmen. Die Hälfte des Erlöses soll von der Fritz Nols AG in einem Fonds für Hochfrequenzhandel verwaltet werden. Die Fritz Nols AG hat sich zusätzlich eine Kaufoption für 12 Monate zur Übernahme von 30% der Betreibergesellschaft Mining-Farm GmbH gesichert.



Nach unserer Ankündigung erreichte uns eine Vielzahl neuer Kundenanfragen. Wir erhoffen uns noch im ersten Halbjahr 2018 2 bis 3 weitere Mandate und Partnerschaften hinzu gewinnen zu können.



2) Da Vinci Fonds - Fortbestand durch Kooperation abgesichert



Die 100%ige Tochter der Fritz Nols AG, die Da Vinci Invest AG (Schweiz) befindet sich derzeit noch im Liquidationsstatus, der von der Schweizer Finanzmarktaufsicht beantragt worden ist. Wir arbeiten aktuell an der Aufhebung dieses Status und rechnen damit, dass das Unternehmen im Q2/2018 wieder normal fortgeführt werden wird. Wir sind zuversichtlich, dass die derzeit noch ausstehenden Managementgebühren in Höhe von ca. 750.000 Euro in Kürze an die Fritz Nols AG Tochter fließen werden.



Der Geschäftsbetrieb der Da Vinci Fonds ist unabhängig davon weiterhin sichergestellt und sollte im Q2/2018 dann wieder von der Da Vinci Invest AG übernommen werden.



Es ist zu erwarten dass die positive Geschäftsentwicklung die für Q1/2018 geplante Kapitalerhöhung der Fritz Nols AG über rund 14 Millionen Euro weiter begünstigt.



3) Weitere geplante Geschäftsentwicklung



Wir planen in 2018 unser Engagement im Kryptobereich noch deutlich stärker auszubauen. Kurzfristig sollen mehrere ertragreiche neue Projekte gestartet werden. Neben weiteren geplanten eigenen ICOs, führen wir aktuell Verhandlungen mit mehreren potentiellen ICO Kunden, wobei es kurzfristig zu neuen Geschäftsabschlüssen kommen könnte.



Auch die Da Vinci Fonds sollen in diesem Jahr wieder stark expandieren. Die Fritz Nols AG erhofft sich dadurch im Jahr 2018 deutlich gesteigerte Einnahmen.



2018 wird für die Fritz Nols AG ein großer Schritt nach vorne werden. Ich freue mich, mit Ihnen zusammen ein Teil dieser neuen Erfolgsstory sein zu können.



Ihr Hendrik Klein



Die 1975 gegründete Fritz Nols AG war ein traditionsreicher deutscher Börsenmakler, der sich jetzt auf die Kapitalmarktberatung bei Börsengängen, M&A, Emission von Unternehmensanleihen von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert. 100% Tochtergesellschaften verwalteten Investmentfonds in Singapur und Cayman Islands, die u.a. die Investmentstrategie Distressed & Special Situations (Unternehmen in schwierigen Phasen) verfolgen. Weitere Investmentstrategien sind aus dem Bereich Hochfrequenzhandel mit der Spezialisierung auf Systematic Quantitative CTA (Nachrichtenbezogene quantitative Handelssysteme). Durch die Akquisition und Konsolidierung von Finanzdienstleistungsunternehmen wie notleidenden Vermögensverwaltern und Banken plant die Fritz Nols AG Werte mit der Zentralisierung von Compliance, Risikomanagement, Portfoliomanagement, Marketing und Administration zu generieren. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.aeternumcoin.com . Die Sponsor ID ist hen992kle.



Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Fritz Nols AG. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Die Fritz Nols AG beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Zudem kann keine Gewähr für die zukünftige Geschäftsentwicklung übernommen werden. Möglichweise treten Entwicklungen ein, die dazu führen, dass verschiedene Projekte nicht wie geplant realisierbar sind oder Investitionen sich im Nachhinein als nicht sinnvoll erweisen. Die Fritz Nols AG übernimmt keine Haftung.



(Ende)



Aussender: Fritz Nols AG Adresse: Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Vorstand Hendrik Klein Tel.: +49 69 348 75 480 E-Mail: hk@fritznols.com Website: www.fritznols.com



ISIN(s): DE0005070908 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1517813100556



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 05, 2018 01:45 ET (06:45 GMT)