Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 16 auf 13,5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Zwischenbericht des Finanzinstituts für das vierte Quartal sei einmal mehr eine Enttäuschung, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine nur begrenzte Kostenflexibilität dürfte gemeinsam mit niedrigeren Erträgen direkt auf den Gewinn durchschlagen. Sie nahm daraufhin deutliche Kürzungen an ihren Schätzungen vor./tih/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: DE0005140008