KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im vergangenen Jahr wegen höherer Finanzierungskosten weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich ging der Periodenüberschuss 2017 um knapp 7 Prozent auf 41,5 Millionen Euro zurück, wie das TecDax -Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen in Koblenz mitteilte. Der Umsatz stieg um rund 4 Prozent auf gut 582 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 2,3 Prozent auf 128,6 Millionen Euro.

Die Compugroup hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich, erst Mitte Dezember musste das Unternehmen die Prognosen für 2017 kassieren. Verzögerungen bei der Einführung der sogenannten Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen - die unter anderem die elektronische Gesundheitskarte umfasst - sorgten für einen unerwartet späten Start der Ausrüstung von Arztpraxen mit Verbindungsgeräten und Software.

Auch die neue Prognose für 2018, die das Unternehmen im Januar ausgab, wurde von Anlegern mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aussichten auf ein Wachstum aus eigener Kraft um bis zu ein Viertel bestätigte das Management um Chef Frank Gotthardt. "Trotz Verzögerungen bei der Telematikinfrastruktur ist doch das Projekt mit der Anbindung der ersten fast 5000 Arztpraxen in nur knapp vier Wochen nun endlich eine sehr reale Größe geworden", sagte Gotthardt. "Dies und die weiteren Fortschritte in allen anderen Geschäftsbereichen lassen uns überaus optimistisch in die Zukunft blicken."/men/tav

ISIN DE0005437305

AXC0058 2018-02-05/08:21