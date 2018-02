Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 167 auf 152 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller überprüfte in einer am Montag vorliegenden Studie die Auswirkungen aktueller Währungsentwicklungen auf den europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor. MTU sei auf den zivilen Bereich fokussiert, der vor allem in US-Dollar abrechne. Er zählt den Triebwerkbauer deshalb zu den stark vom Währungsmarkt abhängigen Unternehmen und kürzte seine Gewinnschätzungen für 2018./tih/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

AFA0005 2018-02-05/08:46

ISIN: DE000A0D9PT0