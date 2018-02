Auch am Freitag hatten die europäischen Märkte mit starkem Gegenwind in Form von gestiegenen Anleiherenditen und einem starken Euro zu kämpfen und es kam zu weiteren Abgaben. Am relativ besten hielt sich am Freitag noch der Versicherungssektor mit einem Minus von 0,3%. Den stärksten Abgabedruck verspürten die Chemiewerte und die Rohstoffunternehmen mit jeweils 2,7% Minus. Die letzteren litten vor allem unter sinkenden Metallpreisen, so musste ArcelorMittal beispielsweise eine Einbuße von 3,9% hinnehmen, auch Glencore schloss mehr als 4,2% tiefer als am Vortag. Auf Grund schlechter Zahlen war auch die Deutsche Bank unter den größten Verlierern, ein erneuter Jahresverlust und die Erwartung höherer Kosten als bisher im laufenden Jahr liessen...

Den vollständigen Artikel lesen ...