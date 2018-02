Bund-Future: die große Trendwende, oder ein Crash voraus?

Die vergangene Woche hat der Bund Future erwartungsgemäß negativ abgeschlossen. Dabei konnte der Index durch den Lauf bis zur Unterstützung bei 157.39 Prozent (1.00 Retracement; mittlerer Chart) meine jüngste Prognose sehr genau nachvollziehen. Doch allein durch den leichten Bruch dieser sehr aussagekräftigen Linie habe ich mein Szenario leicht umgestellt, wie Sie den Charts entnehmen können. Am Langzeitszenario hat sich indes nichts verändert.

Ausblick:

Durch den Bruch der eingangs erwähnten Kursmarke hat der Rentenkontrakt das übergeordnete Triangel (a-b-c-d-e) abgeschlossen. Dieses Triangle hat sich als dominantes Triangle ausgebildet, bedeutet das sich die Wellen (A) und (C) in Charakter und Ausdehnung sehr weit gleichen. Demzufolge erwarte ich, daß der Bund Future bereits an den sich anschließenden Tagen, bis zur 1.00-Linie bei 155.08 Prozent fällt.

Damit würde () 100 Prozent von () nachzeichnen, auch sollte sich der Abstieg nicht allzu viel Zeit nehmen. Viel tiefer wird sich der Rentenindex in der ersten Phase nicht fallen lassen, da sich dominante Triangel äußerst zuverlässig an die eingangs beschriebene Regel halten. Darüber hinaus weist das Auftreten einer derartigen Konstellation auf eine größere Bewegung hin; steht diese Korrekturformationen immer am Anfang einer größeren Korrektur, ganz gleich, in welche Richtung sich diese entfaltet.Ein crashartiges Verhalten ist indes nicht zu erwarten; auch dafür stehen dominante Triangle ein. Im Langzeitchart (oberer Chart), vom August´17, habe ein derartiges Szenario bereits dargestellt. Resultierend daraus ist eine grundlegende Trendwende auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Eine leichte Aufhellung ergäbe sich erst oberhalb desRetracements bei aktuellProzent.

Fazit:

11Der Bund Future befindet sich sehr tief im Korrekturmodus und wird diesen Zustand auch auf absehbare Zeit nicht verlassen. Diese Aussage gilt übergreifend auf alle im Chart dargestellte Zeitebenen. Zur Absicherung Ihrer Positionen sollten Sie auf das 1.00 Retr. (155.08 %) zurückgreifen.

Henrik Becker