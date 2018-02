Die Aktie der Deutschen Bank kennt seit dem 6-Monats-Hoch am 18. Dezember 2017 nur noch einen Weg: Abwärts. Dabei summiert sich der Kursverlust auf Monats-Sicht auf ganze 15% und auch in Sachen Dividende müssen sich die Investoren wahrscheinlich noch in Geduld üben. Darüber werde im März entschieden, sagte Bankchef John Cryan am Freitag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt....

Den vollständigen Artikel lesen ...