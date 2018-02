Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy begründete das höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem mit höheren Preisprognosen am Stahlmarkt. Er zweifelt aber daran, dass der Stahlkonzern ein verbessertes Wirtschaftsumfeld in Europa in harte Gewinne und einen höheren Barmittelfluss umwandeln kann./tih/zb Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: DE0006202005