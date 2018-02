Wall Street und DAX brechen ein - was nun?

Shorts haben sich ausgezahlt Bereits zu Beginn der vorigen Woche haben wir uns auf ratgeberGELD mit einer hohen Quote an Short-Positionen eingedeckt. Der Markt ist nun absolut nach Regieplan gefallen und wir konnten somit unsere Gewinne im Portfolio deutlich ausweiten. Wohin die Indizes nun gehen könnten und vor allem was wir uns in den kommenden Wochen vom Aktienmarkt erwarten, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse. Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at .