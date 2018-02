Liebe Leser,

Aurelius konnte in den vergangenen Wochen und Monaten eine starke Aufwärtsfahrt hinlegen. Nun wird es vielleicht noch besser. Denn die Aktie bestätigte am Donnerstag ihre bisherige Untergrenze bei 60 Euro zunächst, konnte aber dann am Freitag der allgemeinen Verkaufsstimmung am Markt nicht standhalten. Dennoch: Unter dem Strich steht, dass immerhin 58 Euro verteidigt wurden. Der Aufwärtstrend sieht stabil aus.

Im Einzelnen: Aurelius hat beim Stand von 67,03 Euro ein ... (Frank Holbaum)

