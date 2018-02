Am kommenden Mittwoch nach Börsenschluss wird der Elektrofahrzeughersteller Tesla seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Erwartet wird ein Verlust in der Höhe von 3.10 US-Dollar je Aktie und ein Umsatz in Höhe von 3.3 Milliarden US-Dollar.

