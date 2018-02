FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bestätigte Ziel einer stabilen Ebit-Marge für 2018 sei angesichts negativer Währungseffekte, eines schwächeren Produkt-Mix sowie steigender Investitionen in Forschung und Entwicklung fast schon eine positive Überraschung./edh/ag

Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN DE0007100000

AXC0078 2018-02-05/09:21