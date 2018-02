Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER WireCard -2.93% EASTFischer (EASTGETR): Sollte es zu Turbulenzen kommen fällt auch die gut gelaufene Wirecard . Kurs ist in in der Nähe des oberen Trendkanalrand. Als tiefes Kursziel gilt dann 60 €. Gewinn werden gesichert. (05.02. 09:10) >> mehr comments zu WireCard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard FACC -7.41% Saftman (DARVAS): Im Zuge der starken Korrektur an den Märkten unterschritt FACC den Stopp Kurs und wurde verkauft. (05.02. 09:09) >>...

