Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone anlässlich neuer Übernahmegespräche mit Liberty Global auf "Buy" mit einem Kursziel von 315 Pence belassen. Bei den Verhandlungen des britischen Mobilfunkkonzerns mit dem US-Kabelnetzbetreiber dürfte es vor allem um Geschäfte von Liberty Global in Deutschland gehen, bei denen zwischen beiden Unternehmen Überschneidungen bestünden, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die Liberty-Tochter Unitymedia. Der aus dem Cashflow finanzierbare Kauf des TV-, Telefon- und Internetanbieters würde das Vodafone-Engagement in Deutschland abrunden./edh/ag Datum der Analyse: 02.02.2018

ISIN: GB00BH4HKS39