Die Analysten mochten nach dem Zahlenwerk von Apple zum vierten Quartal die Daumen recken so hoch sie wollten, die Marktteilnehmer erkannten sehr wohl, dass das Experiment, zum Weihnachtsgeschäft mit zwei neuen Modellen anzutreten, nicht so gelaufen war wie erhofft. Der Gewinn lag nur moderat über den Schätzungen, zu wenig, um als echte Überraschung durchzugehen. Und dass der Umsatz weiter zulegte, wenngleich ebenso nur minimal über den Prognosen, lag an den immer höheren Preisen der iPhones, aber nicht an deren verkauften Stückzahlen, denn die blieben recht klar unter den Prognosen. Die Aktie (ISIN: US0378331005) fiel am Freitag sang- und klanglos durch die Unterstützungszone 165/166,50 US-Dollar, nachdem sie kaum zwei ...

