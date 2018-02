Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerüchte über einen Einstieg der chinesischen Geely-Konzerns könnten den Kurs stützen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem stünden aber Sorgen um die Profitabilität als Belastung entgegen. Nach den Jahreszahlen nahm der Experte kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den Autobauer vor./tih/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2018-02-05/11:58

ISIN: DE0007100000