- Kleinwagen-Baureihe von Ford startet mit neuem Design, modernen Motoren und anspruchsvollen Technik-Lösungen ab 9.990 Euro durch



- Hochattraktiv: Neuer KA+ Active, ein Crossover, begeistert mit markanten Design-Akzenten, mehr Bodenfreiheit und umfangreicher Ausstattung



- Fortschrittliches Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink, Sprachsteuerung und 6,5 Zoll großem Farb-Touchscreen



- Verbrauchseffizientes Motorenangebot mit neu entwickeltem, durchzugsstarkem 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner und - erstmals - auch einem Diesel



- Ausreichend Platz für fünf Erwachsene plus Handgepäck; beheizbare Frontscheibe, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor und Scheibenwischer mit Regensensor



Vorhang auf für den umfangreich aufgewerteten KA+: Ford präsentiert das Einstiegsmodell in sein europäisches Pkw-Programm mit modernem Design, verbesserten Komfort-Eigenschaften, einem aufgewerteten Angebot an Fahrer- und Sicherheits-Assistenzsystemen sowie in einer neuen Crossover-Variante namens KA+ Active. Der KA+ Active vereint die kompakten Abmessungen des Kleinwagens mit einem markanten Country-Look. Ein neuer Benzinmotor mit drei Zylindern und 1,2 Liter Hubraum sowie erstmals auch ein moderner, 1,5 Liter großer TDCi-Turbodiesel runden die turnusmäßige Überarbeitung des Ford KA+ ab. Der neue Ford KA+ ist nun in vier Ausstattungsvarianten lieferbar: "Trend", "Cool & Connect", "Black & White" sowie "Active". Bestellbar ist die Baureihe voraussichtlich ab März. Einstiegspreis: 9.990 Euro.



"Im vergangenen Jahr hat Ford erstmals mehr als 200.000 SUV in Europa verkauft. Nie war die Nachfrage nach diesen sportlichen Freizeitfahrzeugen und Crossover-Modellen größer", betont Roelant de Waard, als Vizepräsident von Ford Europa zuständig für Marketing, Sales & Service. "Unser neuer Ford KA+ Active öffnet demnächst ganz neuen Kundenkreisen den Zugang zu diesem begehrten Segment. Mit seinem begeisternden Design und den modernen Technologie-Lösungen hat er viele Attribute, die für gewöhnlich eher deutlich teurere Autos auszeichnen."



Der neue Ford KA+: Geräumig und mit interessanten Ausstattungsoptionen



Seit seinem Europa-Debüt Ende 2016 unterstreicht der für seine Abmessungen sehr geräumige Ford KA+ seinen Ruf als gut ausgestatteter, verbrauchseffizienter und fahrfreudiger Kleinwagen mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Er bietet Platz für fünf Personen und ihr Handgepäck - zwei Meter große Menschen finden selbst dann noch bequem auf der im Verhältnis 60:40 teilbaren Rückbank Platz, wenn vor ihnen jemand gleicher Statur sitzt. Die Heck-Klappe kann bequem vom Fahrersitz aus fernentriegelt werden oder lässt sich einfach über einen nun besser erreichbaren Knopf von außen öffnen.



Für den neuen KA+ sind verschieden Ausstattungspakete lieferbar, darunter zum Beispiel das "Cool & Connect"-Paket I und II, das "Easy-Driver"-Paket, das "Technologie-Paket" oder das "Winter-Paket".



Je nach Paket sind zum Beispiel Features lieferbar wie der Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, der Scheibenwischer mit Regensensor, eine beheizbare Frontscheibe, die speziell beim Frühstart in der kalten Jahreszeit schnell für Durchblick sorgt, beheizbare Vordersitze, eine elektronisch gesteuerte Klimaregelung und Park-Pilot-Sensoren hinten. Der Motor startet nun auf Wunsch per Knopfdruck. Ebenfalls auf Wunsch verfügbar ist das sprachsteuerbare Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink. Es besitzt einen 6,5 Zoll großen, an ein Tablet erinnernden Farb-Touchscreen und kann Smartphones auf Apple CarPlay- und Android Auto-Basis einbinden. Serienmäßiger Bestandteil von Ford SYNC 3 ist der Notruf-Assistent, der im Falle eines Falles die Rettungskräfte alarmiert.



Zur Serienausstattung aller Ford KA+ gehören künftig so angenehme Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Berganfahr-Assistent, Geschwindigkeitsbegrenzer und das clevere Tanksystem Ford Easy Fuel - es verhindert das versehentliche Befüllen des Autos mit einer falschen Kraftstoffsorte. Sechs Airbags sorgen ebenso für ein hohes Schutzniveau wie das elektronische Sicherheits- und Stabilitätsprogramm und das Reifendruckkontrollsystem TPMS.



Nahezu 50 Prozent der Karosserie bestehen aus hochfesten Stählen, so etwa der Fahrzeugboden, die vorderen und hinteren Verstärkungsrahmen, die Türverstrebungen und die vorderen Stoßfänger-Aufnahmen sowie die Fensterrahmen. Ergebnis: eine deutlich verbesserte Crash-Performance.



Serienmäßig ab "Cool & Connect" ist Ford MyKey - das ist ein individuell programmierbarer Zweitschlüssel, über den zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit, die Maximal-Lautstärke der Audioanlage und andere sicherheitsrelevante Eigenschaften des Autos vorgegeben werden können, bevor sich junge oder unerfahrene Nutzer ans Steuer setzen.



Zentraler Lufteinlass nun mit wabenförmigem Design



Auch optisch setzt der neue KA+ besondere Akzente. Der trapezförmige Kühlergrill - charakteristisches Kennzeichen der aktuellen Baureihen von Ford - rückte höher und die großen Hauptscheinwerfer erstrecken sich tiefer in die Flanke. Der obere Kühlergrill in der Frontschürze erhielt nun ein wabenförmiges Design und Chrom-Dekor (nicht "Active"). Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht gehören in allen vier Ausstattungsvarianten zur Serienausstattung, sie werden von prägnanten Elementen in C-Form eingefasst - ein Stilmittel, das sich an den Außenseiten der ebenfalls modifizierten Heckschürze wiederholt.



Das Crossover-Body-Kit für den KA+ Active



Besonders eigenständig im Look eines freizeitaktiven SUV tritt fortan der neue KA+ Active auf. Er ist neben dem Fiesta Active, der voraussichtlich ab Mai zu den Händlern rollt, das zweite Mitglied einer neuen Modellfamilie von Ford.



Die Crossover-Variante "Active" kennzeichnet eine Dachreling, die den Transport von Fahrrädern und anderen Sportgeräten erleichtert. Hinzu kommt das serienmäßige "Crossover-Body-Kit" mit Stoßfängern vorn und hinten im speziellen "Active"-Design, unterer Teil in Schwarz mit silberfarbenem Einsatz, Seitenschwellern in Schwarz mit silberfarbenem Einsatz sowie Radkastenverkleidungen in Schwarz.



Dank der um 23 Millimeter größeren Bodenfreiheit nimmt es der KA+ Active auch mit schlechteren Wegstrecken auf. 15 Zoll hohe Leichtmetallräder im speziellen Design gehören zum serienmäßigen Lieferumfang und die Lackierung Havanna Braun-Metallic ist exklusiv dieser Ausstattungsversion vorbehalten.



Der robustere Charakter des KA+ Active spiegelt sich auch in der Innenausstattung wider. Die vorderen und hinteren Sitze erhalten ein spezielles Dekor mit farblichen Akzenten und hierauf abgestimmten Ziernähten, die auch das Lederlenkrad mit den integrierten Bedienelementen für die Geschwindigkeitsregelanlage schmücken. Der Dachhimmel ist in Anthrazit gehalten, Allwettermatten schützen vorne wie hinten die Teppiche des Passagier- und Kofferraums vor Verschmutzungen etwa durch matschige Schuhe und Stiefel.



Ford bietet den neuen KA+ mit verbrauchsarmem Benzin- und -Dieselmotor an



Novum für die kleinste europäische Pkw-Baureihe von Ford: Erstmals steht auch eine Dieselmotorisierung zur Verfügung: Der kraftvolle, 1,5 Liter große TDCi-Turbo leistet 70 kW (95 PS)* und entwickelt ein maximales Drehmoment von 215 Newtonmeter (Nm). Es liegt zwischen 1.750 und 2.500 Touren konstant an und ermöglicht mit dieser Durchzugsstärke entspanntes Dahingleiten im großen Gang. Neben einer optimierten Brennraumgestaltung zeichnet den aufgeladenen Vierzylinder auch eine fortschrittliche Direkteinspritzung aus. Mit ihrem Energie-Rückgewinnungssystem verbessert die Lichtmaschine die Kraftstoffeffizienz des Motors, da sie die Fahrzeugbatterie immer dann auflädt, wenn dies besonders kostengünstig möglich ist - etwa beim Bremsen. Dies wirkt sich auch auf den Verbrauch und die Abgasemissionen positiv aus: Ford rechnet mit einem kombinierten CO2-Ausstoß von lediglich 99 g/km1.



Der neue 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor leistet im KA+ wahlweise 51 kW (70 PS)* oder 62 kW (85 PS)* und überzeugt im Vergleich zum hubraumgleichen Duratec-Vorgänger mit einem gut zehn-prozentigen Drehmomentplus. Im alltäglichen Einsatz verbessert dies speziell zwischen 1.000 und 3.000 Touren die Durchzugskraft und führt zu einer durchschnittlichen Verbrauchssenkung von vier Prozent. Die voraussichtlichen CO2-Emissionen: 114 g/km*.



Alle vier KA+ -Versionen haben serienmäßig ein Start-Stopp-System an Bord.



"Mehr als 61.000 KA+ haben seit der Markteinführung in Europa Ende 2016 einen Käufer gefunden. Nun haben unsere KA+-Kunden eine noch größere Auswahl dank der erstmals vier Ausstattungsversionen und dank des erstmals angebotenen Dieselmotors. Er steht für eine hohe Kraftstoffeffizienz und für Fahrfreunde. Alle Motoren entsprechen selbstverständlich den aktuellen Emissionsvorgaben", erläutert de Waart.



Hohe Effizienz kennzeichnet auch die Fünfgang-Schaltgetriebe des Ford KA+. Sie überzeugen mit großer Schaltpräzision, der Rückwärtsgang wird ebenfalls synchronisiert und lässt sich jetzt noch müheloser einlegen.



Mehr Komfort, noch fahragiler: Ford KA+ bekommt spezielle Europa-Abstimmung



Mit tiefgreifenden Modifikationen bereitet Ford den neuen KA+ auf die hohen Erwartungen europäischer Kunden vor. So erhält die Vorderachse zum Beispiel einen speziellen Aufhängungsrahmen, während Fahrwerkskomponenten wie Stoßdämpfer, Federn und der Querstabilisator hinten neu abgestimmt wurden. Das Ergebnis ist ein aktives, Freude bereitendes Fahrverhalten. Zugleich reduzieren verstärkte Türdichtungen und eine im Detail verbesserte Aerodynamik das Aufkommen von Fahr- und Windgeräuschen im Innenraum.



* Genaue Angaben zu Verbrauch und Abgasemissionen gibt Ford rechtzeitig vor der Markteinführung der neuen Modelle bekannt.



1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



Seit 1. September 2017 werden bestimmte Neufahrzeuge nach dem World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) gemäß (EU) 2017/1151 in der zuletzt geänderten Fassung homologiert. Beim WLTP handelt es sich um ein neues, realitätsnäheres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Ab dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das aktuelle Testverfahren NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) komplett. Während der Auslaufphase des NEFZ werden Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen nach WLTP-Standards auf das NEFZ-Verfahren umgerechnet. Da sich einige Verfahren zur Bestimmung der Verbrauchs- und Emissionswerte verändert haben, ergibt sich eine gewisse Abweichung zu bisherigen Angaben. D. h., ein und dasselbe Fahrzeug könnte unterschiedliche Werte bei Kraftstoffverbrauch und bei den CO2-Emissionen aufweisen.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de



