MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines Schlussspurts kräftig verdient. Nach vorläufigen Berechnungen legte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2017 um knapp 23 Prozent auf 108,0 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Das war mehr, als Nemetschek zuletzt im Visier hatte. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 395,6 Millionen Euro und traf damit die Unternehmensprognose. Bereinigt um Währungseffekte wären der operative Gewinn und die Erlöse noch kräftiger gestiegen.

Dank der guten Entwicklung und der Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang des Solibri-Zukaufs werde auch der Jahresüberschuss deutlich steigen, hieß es weiter. Zudem profitiert das Unternehmen von einer geringeren Steuerlast dank der US-Steuerreform. Die komplette Jahresbilanz will Nemetschek am 29. März 2018 veröffentlichen.

Die Nemetschek-Aktien gaben im Mittagshandel um knapp 0,6 Prozent nach und weiteten damit die Einbußen vom Freitag aus. Allerdings fiel der TecDax noch stärker. "Das Unternehmen hat keine Aussagen zum Ausblick für 2018 gemacht", merkte Victoria Kruchevska von der Commerzbank an. Nemetschek habe sich lediglich zur erwarteten Steuerquote in den USA in diesem Jahr geäußert.

Die Papiere des IT-Entwicklers für die Baubranche waren vor zwei Wochen auf ein Rekordhoch bei 85 Euro gestiegen. Anschließend hatten jedoch die Experten von Warburg Research vor negativen Einflüssen des starken Euro zum US-Dollar gewarnt, die die Ergebnisse in diesem Jahr belasten dürften. Nemetschek erwirtschafte rund 30 Prozent des Umsatzes in Nordamerika./mne/men/tav

ISIN DE0006452907

AXC0128 2018-02-05/12:29