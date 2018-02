KÖLN (dpa-AFX) - Trotz niedrigerer Zuschauerzahlen als in den Vorjahren steht das Dschungelcamp für RTL nicht infrage. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) sei für das nächste Jahr bereits gesetzt, Änderungen am Konzept könne sich der Sender aber vorstellen, sagte RTL-Sprecher Claus Richter am Montag. "Der Dschungel ist mit im Schnitt 5,6 Millionen Zuschauern und über 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen", so Richter. Die Vorbereitungen für die neue 13. Staffel im Jahr 2019 sollen bereits bald beginnen.

"Dafür, dass wir weniger Zuschauer erreicht haben, sind vermutlich mehrere Faktoren verantwortlich", sagte Richter. Dazu zähle sicher auch die diesjährige Performance der Kandidaten im Camp. "Das ist nicht planbar und am Ende auch Glückssache", sagte der RTL-Sprecher. "Wir glauben nach wie vor an das Grundkonzept und den wichtigsten Faktor für den Erfolg einer Staffel: das Zusammenspiel der Kandidaten." RTL kann sich für die Zukunft dennoch Veränderungen im Konzept vorstellen./ah/DP/zb

