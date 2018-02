München (ots) -



- Von 5. bis 9. Februar 2018 tägliche Themen und Inhalte zur Rolle der Finanzierung im Zusammenhang mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit -Veranstaltungen in Erlangen (5.2. / Mittelstand und Digitalisierung), Dubai (7.2. / nachhaltige Energiewirtschaft) und New York (8.2. / Infrastruktur für Städte) - Online-Thementage mit neuer Studie zu Investitionshemmnissen im Bereich Digitalisierung (6.2.) sowie zur Realisierung nachhaltiger Projekte in schwierigen Regionen (9.2.) - Alle Informationen in Echtzeit unter dem Hashtag FinanceWeek auf Twitter: www.twitter.com/siemens_SFS - Auf Twitter übertragen wir am Montag, 5. Februar, ab 15:45 Uhr eine Live-Zusammenfassung des Events in Erlangen für Journalisten (auf Englisch)



In der Woche vom 5. bis zum 9. Februar behandelt Siemens jeden Tag ein aktuelles Kernthema, mit dem das Unternehmen die digitale Transformation und den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit vorantreibt: Den Anfang machen am Montag, den 5. Februar, im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Erlangen Finanzierungsmodelle für die Zukunft der Fertigung. Am Dienstag, den 6. Februar folgen Diskussionen über die Herausforderungen der digitalen Transformation sowie die Präsentation einer neuen Studie mit dem konkreten Plan für die Einführung von Industrie 4.0 im Mittelstand. Am Mittwoch, den 7. Februar, macht die Siemens Finance Week Halt in Dubai, um zu zeigen, wie die Zukunft der Energieerzeugung realisiert werden kann, bevor am Donnerstag, den 8. Februar, in New York Gesprächsrunden darüber stattfinden, wie Investoren Städte zu nachhaltigem Wachstum führen können. Den Wochenabschluss bilden am Freitag Antworten auf die Frage, wie Finanzkompetenz dazu beiträgt, komplexe und dynamische Projekte weltweit zu realisieren.



Weitere Informationen zur Siemens Finance Week finden Sie in Echtzeit auf Twitter: www.twitter.com/siemens_SFS / Hashtag FinanceWeek sowie auf www.siemens.com/financeweek



