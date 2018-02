Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Schwarzach am Main (pta019/05.02.2018/13:00) - Die REN?? LEZARD Mode AG beruft zum 15. Februar 2018 Isabella Hierl zur Vorstandsvorsitzenden. Frau Hierl verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Textil- und Modebranche. Berufliche Stationen waren Etienne Aigner, Laurel Escada, Berner & Söhne und M. Lange & Co. In den letzten zwei Jahren als Berater für die Admetam Consultants hat Isabella Hierl in verschiedenen Projekten auch E-Commerce Lösungen initiiert. "Isabella Hierl verfügt über 30 Jahre relevante Berufserfahrung im Premium-Modesektor. Als Geschäftsführerin eines bekannten Modelabels war Sie zuständig für das Sourcing, den Vertrieb und die gesamte Präsenz des Unternehmens. Sie verfügt über große Erfahrung in der Markenführung eines Premiumlabels. Wir freuen uns, dass wir Isabella Hierl für REN?? LEZARD als CEO gewinnen konnten", so Dr. Michael Bourjau, Aufsichtsratsvorsitzender der REN?? LEZARD Mode AG. Thorsten Luig wird zum 15. Februar 2018 zum Finanzvorstand berufen. Herr Luig verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Kaufmännischer Leiter in der Modebranche. Berufliche Stationen waren u. a. Primera, Gelco und Biba. Dr. Michael Bourjau: "Mit der Berufung von Thorsten Luig zum CFO, konnten wir einen kaufmännischen Leiter gewinnen, der prozessorientiert ist und die komplexen Abläufe in der Modebranche kennt." "Die personelle Neuaufstellung im Vorstand von REN?? LEZARD setzt ein klares und deutliches Signal für das Premium-Modesegment. Das schwierige wirtschaftliche Umfeld konnte gemeistert werden und REN?? LEZARD ist für die Zukunft gut gerüstet", fasst Dr. Michael Bourjau zusammen. Bernd Kowalewski, Interims-CFO, wird zum 15. Februar 2018 aus dem Vorstand ausscheiden. Nach einer dem Corporate Governance Kodex entsprechenden "Abkühlphase" soll Herr Kowalewski in den Aufsichtsrat der REN?? LEZARD Mode AG berufen werden. Dr. Michael Bourjau: "Wir bedanken uns bei Bernd Kowalewski für seinen Einsatz als Interims-CFO. Er konnte seine große Erfahrung und Wissen bei der Gründung der neuen Aktiengesellschaft mit einbringen."



