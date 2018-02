Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Deutschen Bank nach Zahlen für das vierte Quartal von 17,50 auf 16,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe ein schwaches Ergebnis vorgelegt und auch beim neuen Kostenziel enttäuscht, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen an, hält die Aktie aber für günstig bewertet. Positive Impulse könnten vom Börsengang der Vermögensverwaltung und der Integration der Postbank ausgehen./tih/ag Datum der Analyse: 02.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0071 2018-02-05/13:28

ISIN: DE0005140008