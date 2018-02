Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Diese Show spricht und lacht über Deutschland und die Welt: Klaas Heufer-Umlauf lädt am Montag, 12. März 2018, um 23:00 Uhr, zum ersten Mal zu "Late Night Berlin" auf ProSieben ein. Die feste Verabredung am Montagabend: Popkultur, Politik, Musik, Sport, Gesellschaft und Medien - Klaas Heufer-Umlauf kommentiert und diskutiert die wirklich wichtigen Themen und ist dabei ganz subjektiv. Woche für Woche sendet ProSieben die neue Late-Night-Show für Deutschland direkt aus Berlin, der Stadt, die Trends setzt. Eine Studioband wird genauso zur neuen Late-Night-Show gehören wie nationale und internationale Musik-Acts. Von A wie Casper bis Z wie Adele. Produziert wird "Late Night Berlin" von der Florida TV GmbH.



ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Das Genre Late Night gehört zu den Königsdisziplinen im TV. Dazu braucht man einen Moderator mit Persönlichkeit, Erfahrung, Witz, Mut, vielen Ideen und einer besonderen Mission. All das vereint Klaas Heufer-Umlauf auf sich. Ich freue mich sehr auf seine 'Late Night Berlin' auf ProSieben."



Klaas Heufer-Umlauf: "Jetzt haben wir den Salat."



"Late Night Berlin" - ab 12. März 2018, immer montags, um 23:00 Uhr, auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2