Bad Marienberg - Über das Vermögen der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH wurde am 24.01.2018 nach einem Antrag eines Gläubigers die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, so Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V. (SdK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...