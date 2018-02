Köln (ots) - Dank großem Interesse an Informations- und Entertainment-Inhalten und insbesondere der im Januar gestarteten TV-Shows wie "Der Bachelor", "Deutschland sucht den Superstar" sowie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erreicht RTL.de 11,77 Millionen Unique User im Januar. Ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 26-Prozent und der beste Wert seit Einführung der AGOF digital facts im Juni 2016. Damit ist das Angebot gleichzeitig führende TV-Site im Angebotsranking der AGOF und gemeinsam mit n-tv.de reichweitenstärkstes Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland. Einen neuen Reichweitenrekord verzeichnet auch TV NOW: 4,83 Millionen Unique User besuchten das Angebot und sorgen für millionenfache Videoabrufe von ganzen Sendungen im Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL Deutschland. Führendes Angebot auf Sendungsbasis ist dabei "Der Bachelor" vor "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und "DSDS". Die neue Rekordreichweite bedeutet für TV NOW eine Steigerung von 78-Prozent gegenüber Januar 2017. Durch die aktuelle Berichterstattung über Stars und Sternchen erreicht auch das Prominews-Portal VIP.de mit 3,83 Millionen Unique User ein neues Alltime-High und ein Plus von 36-Prozent gegenüber Januar des Vorjahres. Im Vermarkterranking der AGOF im Januar belegt Ad Alliance (IP Deutschland und G+J e|MS) mit 45,30 Mio. Unique User Platz 2.



RTL-Dschungelshow mit über 21 Millionen Videoabrufen



Erneut eine herausragende Performance erzielt die RTL Dschungelshow im Web: Die zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!" erreicht 21,1 Millionen Videoabrufe. Diese sorgen für den drittbesten je gemessenen Video-Wert. Die RTL-Show sorgte auch erneut für großen Gesprächsstoff in sozialen Netzwerken mit 920.000 Interaktionen in Form von Likes, Shares und Kommentaren. Stärkster Einzelpost war "DSCHUNGELKÖNIGIN 2018 IST JENNY". Mit den Videoabrufen übertrifft die RTL Dschungelshow die starken Video-Werte der Vorjahresstaffel um 5-Prozent.



Hohe Nutzung auch für wetter.de und kochbar.de



Hervorragende Nutzungszahlen erzielen im Januar auch weitere Angebote aus dem Portfolio der Mediengruppe RTL Deutschland: Für aktuelle Informationen rund um Januar-Stürme und Schneechaos interessierten sich bei Wetter.de starke 8,42 Millionen Unique User (Plus 16-Prozent gegenüber Januar 2017). Und bei kochbar.de sorgen 5,63 Millionen Unique User nach Rekordzahlen im Dezember 2017 (7,83 Mio.) für weiter hohe Abrufzahlen bei der Koch-Community mit der größten Rezeptdatenbank Deutschlands - ein Plus von 14-Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.



