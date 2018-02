Ein Gericht hat Prämienerhöhungen von DKV und Axa für unwirksam erklärt. Grund ist ein falsch eingesetzter Gutachter.

Im vergangenen Jahr sorgte das Landgericht Potsdam für Schlagzeilen. Es hatte in einem Aufsehen erregenden Urteil in zweiter Instanz entschieden, dass die Axa Krankenversicherung die Beiträge von privaten Krankenversicherten in der Vergangenheit unzulässig erhöht hat (AZ: 6 S 80/16). Nun trifft es den privaten Krankenversicherer DKV in einem ganz ähnlichen Fall.

Das Landgericht Frankfurt/Oder hat in einem Urteil vom 18. Januar die Prämienerhöhungen des Unternehmens für die Jahre 2015 bis 2017 für unwirksam erklärt (AZ:14 O 203/16). Begründet hat das Gericht seine Entscheidung unter anderem damit, dass kein unabhängiger Treuhänder - wie vom Gesetz vorgesehen - den Prämienerhöhungen zugestimmt hat. Es folgte damit der Rechtsauffassung anderer Gerichte, darunter auch das Potsdamer Landgericht.

Danach darf ein Gutachter nicht mehr als 30 Prozent seiner Einkünfte von demselben Unternehmen beziehen. Im Falle der DKV habe der Gutachter aber nicht nur über mehrere Jahre mehr als 150.000 Euro pro Jahr von der DKV als Vergütung erhalten. Er habe als ehemaliger Aktuar eines anderen Versicherers auch andere Aufträge für die DKV erfüllt, die mit der Tätigkeit eines Gutachters nicht vereinbar seien, erläuterte Knut Pilz, Fachanwalt für Versicherungsrecht aus Berlin.

