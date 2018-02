TOKIO (IT-Times) - Die japanische Messaging-App Line will seine Position in der Finanzbranche stärken. Dies soll mithilfe eines Nachfolgers des Mobile Payment-Anbieters Line Pay geschehen. Um die eigene Position in der Finanzbranche zu stärken, hat der japanische Messenger Line nun ein neues Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...