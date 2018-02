Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 1360 auf 1700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des Online-Riesen hätten dessen unerreichte Stärke beim Umsatzwachstum unterstrichen, schrieb Analyst Simeon Siegel in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber noch gewesen, dass sich eine anziehende Profitabilität abgezeichnet habe, die am Markt noch unterschätzt werde./mis/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

AFA0080 2018-02-05/15:24

ISIN: US0231351067