Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach einem weiteren Zukauf in Italien von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir haben unsere Umsatz- und Ertragsprognose unter Berücksichtigung der jüngsten Akquisition in Italien leicht erhöht", schrieb Analyst Harald Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb wurde auch der faire Wert für das im MDax notierte Papiere leicht angehoben. Damit bleibe das Kaufvotum für das Papier, das sich seit einiger Zeit auf einem Höhenflug befindet, bestehen./zb/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0081 2018-02-05/15:36

ISIN: DE0005470306